Stiri pe aceeasi tema

- CBS platește o taxa de licența cuprinsa intre 7 și 9 milioane de dolari pentru drepturile de difuzare a interviului luat de Oprah Winfrey prințului Harry și ducesei de Sussex, informeaza Hotnews , care citeaza Wall Street Journal. Potrivit surselor citate, rețeaua americana vrea 325.000 de dolari pentru…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord l-a sunat pe Harry, care se afla in Statele Unite ale Americii, alaturi de soția lui, Meghan Markle, și de fiul lor, Archie. O sursa apropiata prințului a dezvaluit ce i-a cerut suverana nepotului ei, de fapt. Fratele…

- Joi, 25 februarie 2021, The Late Late Show, emisiunea actorului și prezentatorului TV James Corden (42 de ani) a fost difuzata. In cadrul acesteia, Prințul Harry (36 de ani) a dezvaluit primul cuvant al fiului sau Archie, cadoul pe care Archie l-a primit de la bunica lui de Craciun și motivul separarii…

- Regina Marii Britanii și prințul consort, ducele de Edinburgh, s-au vaccinat impotriva infecției cu COVID-19, a transmis Palatul Buckingham. Aceștia au primit prima doza din tratamentul pentru noul...

- Care au fost cele mai grele momente pentru Regina Elisabeta a II-a de anul acesta? Loviturile primite de suverana Marii Britanii și tensiunile din Familia Regala din 2020. Cele mai grele momente pentru Regina Elisabeta. Tensiunile din anul 2020 Familia Regala a Marii Britanii a fost cutremurata serios…

- In alocuțiunea de Craciun, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a transmis un mesaj de incredere supușilor sai. „Dupa cele mai intunecate nopți, exista speranța zorilor”, a susținut suverana, referindu-se la efectele actualei pandemii. ”Pentru multi, acest an este amprenta tristetii. Unii plang…

- Kate Middleton si pe Meghan Markle, sotiilor printilor William si Harry, sunt admirate pentru felul in care arata si se comporta. Combina stiluri vestimentare diferite, isi cresc copiii cu afectiune si implicare vizibile in spatiul public si ne cuceresc cu naturaletea si deschiderea pe care o afiseaza.…