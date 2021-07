​​VIDEO Regina Elisabeta a II-a a primit-o pe Angela Merkel la Castelul Windsor

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a primit-o vineri pe cancelarul german Angela Merkel intr-o audienta privata la Castelul Windsor, relateaza dpa. Purtand o rochie cu flori verzi, suverana de 95 de ani a intampinat-o pe Angela Merkel la Castelul Windsor, situat la circa 40 de kilometri…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel o va vizita vineri pe Regina Elizabeth la reședința sa de la Castelul Winsdor, a anunțat Palatul Buckingham citat de Reuters. Întâlnirea are loc dupa ce suverana Regatului Unit al Marii Britanii l-a primit recent și pe președintele american Joe Biden, acesta…

- Avertismentul a venit vineri din partea lui Lothar Wieler, directorul Institutului de Boli Infectioase Robert Koch (RKI), intr-o conferința de presa susținuta alaturi de ministrul Sanatații Jens Spahn.Cei doi au anunțat ca deocamdata situația in Germania este buna, dar s-ar putea agrava și in cazul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit duminica la castelul Windsor pe presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters si AFP. Regina in varsta de 95 de ani, purtand o rochie inflorata si o palarie roz, a asistat alaturi de Joe Biden si sotia sa Jill la o parada a garzilor de onoare,…

- Timp de o saptamana, președintele american, Joe Biden se va afla in Marea Britanie, Belgia și Elveția. Intr-un articol din Washington Post, liderul de la Casa Alba a explicat ca vor fi cateva puncte cheie pe agenda discuțiilor: Statele Unite iși vor reafirma angajamentul fața de aliați și fața de NATO,…

- Din cauza raspandirii variantei Delta, depistate pentru prima data in luna aprilie in India si devenita de acum dominanta in Marea Britanie, ridicarea completa a restrictiilor prevazuta pentru 21 iunie ar putea fi amanata. Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, a declarat duminica ca tulpina…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Potrivit certificatului de deces, prințul Philip a murit de batranețe, relateaza Telegraph, care a obținut in exclusivitate date din document. Soțul reginei Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, a decedat la Castelul Windsor , pe 9 aprilie, fara a fi dezvaluite prea mai multe detalii. Telegraph anunța…