Stiri pe aceeasi tema

- Tom Moore, un veteran de razboi in varsta de 99 de ani, a devenit o celebritate, strangand donații de cel puțin 6,4 milioane de lire sterline pentru a sprijini serviciul de sanatate din Marea Britanie in criza coronavirusului, plimbandu-se in gradina sa, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Capitanul…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au cazut de acord asupra datelor în care vor avea loc rundele de negociere privind viitoarea relație de dupa Brexit, relateaza Reuters. Negocierile vor dura trei saptamâni. Negocierile vor avea loc prin video conferința în saptamânile care…

- Printul William a spus ca Marea Britanie este la superlativ in situatie de criza, a declarat biroul sau duminica. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de mesaje din partea familiei regale care incearca sa incurajeze populatia in timpul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa duminica natiunii in legatura cu epidemia de COVID-19, a anuntat Palatul Buckingham vineri, zi in care in tara au fost raportate inca 684 de decese in legatura cu noul coronavius, transmite Reuters, potrivit...

- Marea Britanie a prezentat joi un mandat dur de negociere pentru discutiile cu Uniunea Europeana, evidentiindu-si dorinta unei viitoare independente economice si politice care ar putea sa o plaseze pe directia unei coliziuni cu Bruxellesul, comenteaza agentia de presa Reuters. In privinta calendarului,…

- Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra, pentru ca am facut prea des din ea tapul ispasitor al propriilor noastre greutati", a spus presedintele francez, intr-o declaratie…

- Proiectul pentru implementarea acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana a devenit oficial joi lege, dupa promulgarea sa de catre regina Elisabeta a II-a, inainte de intrarea in vigoare a Brexit-ului la 31 ianuarie, au anuntat guvernul si parlamentul, relateaza AFP si Reuters.…

- Aproximativ 20 de firme britanice au comunicat autoritatilor germane în anul 2019 ca intentioneaza sa deschida birouri si sa creeze 680 de noi locuri de munca în Germania, mai multe decât valoarea cumulata a precedentilor doi ani, a anuntat joi Agentia Guvernamentala Federala…