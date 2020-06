Stiri pe aceeasi tema

- Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sambata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional "Trooping the Colour" (defilarea drapelului) la castelul regal Windsor, nu in centrul Londrei, cu mii de oameni in public, ca de obicei, relateaza dpa si AFP. Garzile…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 94 de ani, a iesit in acest weekend, pentru prima oara de la impunerea restrictiilor de izolare, la o plimbare cu calul prin jurul castelului Windsor, potrivit unor imagini publicate de mass-media britanice, relateaza luni EFE. Suverana britanica…

- ​Regina Elisabeta a II-a împlineste marti 94 de ani. Evenimentul, sarbatorit de obicei în familie, va fi marcat anul acesta de si mai multa discretie având în vedere criza coronavirusului cu care se confrunta si Marea Britanie, noteaza Mediafax.Regina Elisabeta a II-a…

- Astazi este ziua Reginei Elisabeta a II-a, care implinește 94 de ani. Va sarbatori discret din cauza pandemiei de coronavirus, care modifica și tradițiile regale din Marea Britanie. Deși s-a nascut pe 21 aprilie 1926, regina este sarbatorita și in iunie, ceremonia fiind una oficiala care are legatura…

- Regina Marii Britanii a multumit, duminica, personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei de COVID-19, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului, potrivit ABC News . “Doresc sa le multumesc celor care se afla in linia intai” in serviciile…

- Regina Elisabeta le-a spus duminica britanicilor ca vor depași epidemia de coronavirus daca raman hotarați in fața blocarii și autoizolarii, evocind spiritul celui de-al doilea razboi mondial intr-o transmisie extrem de rara catre națiune, anunța BBC.Sefa statului britanic, in varsta de 93 de…

- "Va vorbesc intr-o perioada dificila. Vreau sa mulțumesc tuturor celor din sistemul de sanatate, celor care au roluri esențiale in societate, care iși continua munca de zi cu zi in afara casei pentru a ne ajuta pe toți. Tot ceea ce faceți e apreciat și fiecare ora a voastra de munca ne aduce mai…

- La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate de fier, insa criza provocata de coronavirus a determinat evacuarea ei din Palatul Buckingham, dupa ce au fost raportate tot mai multe cazuri la Londra. In resedinta regala lucreaza aproape 500 de persoane, care sunt in permanent contact cu exteriorul."Regina…