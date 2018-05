Stiri pe aceeasi tema

- Moment incredibil pe scena de la Eurovision, chiar la scurt timp dupa decernarea premiului. Castigatoarea Eurovision din acest an, Netta Bazilai, a fost protagonista unui incident dupa ce a coborat de pe scena, char la scurt timp dupa ce a castigat premiul ravnit de toti artistii care au urcat pe scena…

- La aproape trei saptamani de la inmormantarea mamei ei, celebra impresara incearca sa-și vada in continuare de viața și sa se bucure de oamenii și lucrurile din jurul ei. Fanii Ionelei prodan continua insa s-o emoționeze pana la lacrimi pe Anamaria Prodan. Ea a primit un mesaj care a bagat-o in stare…

- Anamaria Prodan dezvaluia acum ceva vreme ce cadou fabulos i-a facut mama sa imediat dupa Revoluția din 1989. Ionela prodan i-a cumparat atunci fiicei sale mașina celebrului personaj Miss Ellie din serialul de mare succes Dallas. Anamaria Prodan, imagini SFASIETOARE cu Ionela Prodan, la cateva…

- Parastasul organizat de Anamaria Prodan in memoria mamei sale a costat-o scump pe celebra impresara, undeva la aproape 7.000 de euro, scrie cancan.ro. Meniul a fost insa unul de lux: invitații au mancat somon la gratar, sushi și dulciuri facute la comanda. Printre ei și cantareața de muzica populara…

- "Nu mi s-a solicitat direct sprijinul. Si-a cumparat masina pe banii trimisi de mine. I-am pus in plic si i-a primit cash. (...) I-am dat banii ca sa ajut, ca m-a rugat Coldea", a spus Sebastian Ghita, intr-o interventie la Romania TV. "I-am dat banii cuiva, care ti i-a dat tie", s-a adresat…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare beneficiaza, incepand din aceasta saptamana, de un autoturism de serviciu deosebit. Este vorba de noul Nissan X-trail, full option, pus la dispozitie de dealerul auto Nissan din municipiul resedinta de judet, care se alatura campaniilor de prevenire…

- Anul trecut, Alex Velea l-a dat in judecata pe impresarul Lucian Mitrea, nasul sau la cununia cu mulatra Ana. Solistul avea de primit o suma de bani de la un concert sustinut de Revelion, iar pentru ca nu s-a ințeles cu Mitrea l-a dat in judecata. Deși decizia instanței i-a fost favorabila lui Velea,…