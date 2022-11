Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a deschis dosar penal dupa ce, marți seara, o altercație a avut loc intre fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, și cunoscutul protestatar Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost protestatarul Marian Ceaușescu, la ieșirea…

- Rishi Sunak a devenit in mod oficial al 57-lea premier Regatului Unit, dupa ce regele Charles al III-lea i-a cerut, marti, sa formeze un nou Guvern, in urma demisiei lui Liz Truss, relateaza BBC News. Rishi Sunak este cel de-al treilea premier britanic din acest an, dupa Boris Johnson si Liz Truss.…

- Regele Charles al III-lea nu ia niciodata pranzul. Suveranul mananca mai tarziu micul dejun și apoi lucreaza. In jurul orei 13:00, el ia o pauza, dar nu pentru a manca, ci pentru a face o plimbare. Potrivit lui Gordon Rayner, fost corespondent al Casei Regale, Regele Charles al III-lea considera pranzul…

- Regina Elisabeta a II-a a lasat in urma și o scrisoare misterioasa pentru locuitorii din Sydney. Documentul, scris de monarh in 1986, poate fi deschis abia in anul 2085, conform instrucțiunilor reginei, relateaza presa internaționala. Potrivit „Le Figaro”, care citeaza Daily Mail și New York Post,…

- Semn divin in timpul procesiunii funerare de la Edinburg. O raza de soare a aparut chiar deasupra sicriului Reginei Elisabeta a II-a, care era transportat la Catedrala St Giles din capitala Scotiei, dupa cum relateaza Daily Mail. Fascicul de lumina coboara chiar in linie dreapta peste mașina funerara…

- Sicriul Reginei Elisabeta a II-a a fost purtat, luni, de la Palatul Holyroodhouse pana la catedrala Sf. Giles din Edinburgh, intr-o procesiune condusa de Regele Charles al III-lea. Pe traseul de deplasare, cațiva oameni au fost auziți strigand „Dumnezeu sa o mantuiasca pe regina” in timp ce cortegiul…

- Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra. S-a citit proclamația de investire a regelui și s-a intonat pentru prima oara „God Save the…

- Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru al familiei…