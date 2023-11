Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de protestatari pro-palestinieni au marșaluit sambata prin centrul Londrei, iar poliția a efectuat peste 80 de arestari in incercarea de a evita ciocnirile dintre manifestanți și grupurile care se opun mitingului. Marșul pro-palestinian a atras contra-protestatari din partea grupurilor…

- Regatul Unit a anunțat pe 1 noiembrie, dupa incheierea primei zile a summitului sau global pentru siguranța AI, ca va crește finanțarea pentru doua supercomputere cu inteligența artificiala (AI) la 300 de milioane de lire sterline (363,57 milioane de dolari).Aceste supercalculatoare, cunoscute și…

- Sute de avocati din Marea Britanie i-au trimis o scrisoare deschisa premierului Rishi Sunak pentru a "actiona urgent", avertizand asupra incalcarilor grave ale dreptului international comise in Gaza, transmite vineri dpa. Scrisoarea celor 260 de avocați, care indeamna liderii Regatului Unit sa ia atitudine…

- Doar trei persoane de pe planeta Pamant pot calatori oriunde in aceasta lume fara a avea buletin sau pașaport! Regulile au fost scrise acum sute de ani și sunt respectate pana in zilele noastre. Singurele 3 persoane din lume care pot calatori oriunde fara pașaport sau buletin Oamenii au nevoie, in general,…

- Germania monitorizeaza indeaproape tensiunile dintre Serbia si Kosovo, a asigurat luni ministrul german al apararii, citat de dpa."Urmarim cu atentie situatia si vom reactiona daca va fi necesar", a afirmat Boris Pistorius, care a facut apel in acelasi timp la dezescaladarea tensiunilor, potrivit…

- Regele Charles al Marii Britanii a laudat „ entente cordiale”, ințelegerea ce exista de 109 ani intre Marea Britanie și Franța, in Senatul francez. Monarhul a declarat joi ca Marea Britanie și Franța au responsabilitatea comuna de a proteja democrația in Europa și de a se asigura ca lumea abordeaza…

- Potrivit surselor publicației, respingerea propunerii Marii Britanii se datoreaza faptului ca UE este acum concentrata pe reformele migrației interne. Uniunea Europeana a respins propunerea Marii Britanii de a incheia un nou acord privind readmisia migranților care intra ilegal pe teritoriul fiecareia…