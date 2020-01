Stiri pe aceeasi tema

- Designerul francez Christophe Josse a anunțat luni ca anuleaza prezentarea programata in cadrul Saptamanii Modei Masculine dand vina pe saptamanile de greve organizate impotriva reformei sistemului pensiilor, arata Reuters, anunța MEDIAFAX.Anularea prezentarii de moda este doar o mica parte…

- Reuniunea care a avut loc joi intre guvern si partenerii sociali nu a permis sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste reforma pensiilor, contestata de peste doua saptamani, si grevele si manifestatiile vor continua, a anuntat liderul sindicatului CGT, aflat in fruntea miscarii de protest, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu va renunta la proiectul de reforma a sistemului de pensii, dar ''este dispus sa-l amelioreze'', au declarat miercuri surse din anturajul liderului de la Elysee, inaintea unei noi runde de discutii cu partenerii sociali, transmit AFP si Reuters.…

- Greviștii francezi și-au reluat protestele impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii. Așa ca, in prima zi a saptamanii, s-au facut din nou cozi uriașe pe drumurile spre Paris.

- Sindicatele din Franta resping reforma pensiilor prezentata, ieri, de premierul Edouard Philippe și sunt hotarate sa continue greva. Guvernul de la Paris susține ca masura nu se va aplica decat persoanelor nascute in 1975 si dupa, o concesie facuta sindicatelor. Nici guvernantii, nici sindicalistii…

- Navetistii și turiștii din Franta s-au pregatit pentru o a sasea zi de haos in transportul public. In acest guvernul s-a pregatit sa raspunda maniei populare in legatura cu reforma pensiilor. Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni in aceasta seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma al sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afe...

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…