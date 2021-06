Stiri pe aceeasi tema

- Gosiame Thamara Sithole a nascut luni seara, intr-un spital din Pretoria. Aceasta a spus ca doi dintre bebelusi nu au putut fi detectati la RMN.Tatal copiilor, Teboho Tsotetsi, a declarat pentru presa ca soția sa era insarcinata in șapte luni și zece zile și a nascut șapte baieți și trei fetițe. Cei…

- Gosiame Thamara Sithole a nascut luni seara, intr-un spital din Pretoria. Aceasta a spus ca doi dintre bebelusi nu au putut fi detectati la RMN.Tatal copiilor, Teboho Tsotetsi, a declarat pentru presa ca soția sa era insarcinata in șapte luni și zece zile și a nascut șapte baieți și trei fetițe. Cei…

- Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla in cea de-a 29-a saptamana de sarcina, a declarat sotul sau, Teboho Tsotetsi. „Sunt sapte baieti si trei fetite, era insarcinata in sapte luni si zece zile. Sunt bucuros si emotionat", a declarat tatal copiilor, care mai are cu…

- Gosiame Thamara Sithole, o femeie in vasta de 37 de ani, a nascut luni seara, in cea de-a 29-a saptamana de sarcina, 10 bebeluși, cu doi mai multi decat preconizau initial medicii, intr-un spital din Pretoria, potrivit Efe, citata de Agerpres.

- O femeie a nascut noua bebelusi. Are 5 fete si 4 baieți ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O femeie din Mali a nascut marti noua bebelusi, cu toate ca medicii o anuntasera ca va avea sapte copii. Oferta…

- O femeie a nascut 9 bebeluși deodata! Poate ți se pare ca am tastat greșit cifra. Ei bine, nu, chiar e adevarata treaba. Halima are 25 de ani, e din Mali, Africa și a adus pe lume nonupleți: cinci fete și patru baieți. Culmea, cu doi in plus fața de cat preconizasera medicii. Daca inițial... View Article

- India a raportat duminica circa 350.000 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record mondial, iar autoritatile locale au decis sa prelungeasca cu o saptamana lockdown-ul impus in capitala New Delhi, informeaza AFP. Aceasta tara de 1,3 miliarde de locuitori, confruntata cu o crestere…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat joi ca a primit datele si are "pe radarul" o varianta a coronavirusului identificata in India, care insa nu se stie daca are legatura cu cresterea spectaculoasa a numarului de cazuri de COVID-19 in aceasta tara, relateaza EFE.Aceasta varianta are doua…