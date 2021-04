Video. Record la Cluj-Napoca. Incidența a scăzut de la 8 la 3, iar rata de vaccinare este uriașă Cluj a reușit intr-un timp record sa ajunga de la o incidența a cazurilor covid-19 de 8 la mia de locuitori la o rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vaccinare din țara. Peste 40% din populație s-a vaccinat. In acest context, clujenii scapa de […] The post Video. Record la Cluj-Napoca. Incidența a scazut de la 8 la 3, iar rata de vaccinare este uriașa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

