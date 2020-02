VIDEO Record în istoria de 93 de ani a concursului: O femeie de 35 de ani, desemnată Miss Germania Leonie Charlotte von Hase, o femeie de 35 de ani, mama si antreprenoare, a fost aleasa Miss Germania 2020, la finalul unui concurs de frumusete care doreste sa se reinventeze si al carui juriu a fost în întregime feminin, relateaza EFE.

Mass-media germana a salutat pe larg victoria lui Leonie Charlotte Von Hase. Ea este cea mai "vârstnica" Miss Germania desemnata în cei 93 de ani de existenta ai concursului, alegerea sa fiind considerata ca o recunoastere istorica a femeii moderne la actuala editie a competitiei, desfasurata sub sloganul "Regina frumusetii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

