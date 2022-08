Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a reținut pe ucigașii care planuiau asasinarea ministrului apararii Oleksei Reznikov și a șefului Direcției principale de informații Kirill Budanov, transmite instituția printr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Imagini cu doi ruși patrioți care au descoperit tricolorul Ucrainei in indicatoarele rutiere: ”Trecerea pentru pietoni” au fost postate pe contul de twitter de catre agenția de știri NEXTA. Cei doi patrioți, aflați intr-o vadita stare de ebrietate, strigand de mama focului: ”Noi suntem pentru Rusia”…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii. Serviciul de Stat pentru situații de Urgența al Ucrainei a transmis ca o racheta…

- Dupa atacul Forțelor Armate ale Ucrainei asupra platformelor de foraj Chernomorneftegaz, rușii au inceput o evacuare de urgența a personalului de pe toate platformele din Marea Neagra. In timpul atacului ucrainean de luni, pe platforma erau 14 persoane, dintre care cinci au fost salvate, iar soarta…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat arestarea unui barbat, acuzat ca este agent rus. Individul a fost ridicat de ofițeri chiar de pe o strada din Harkov. SBU a publicat pe canalul oficial de Telegram o inregistrare video cu operațiunea de reținere a presupusului agent. The post Agent rus,…

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om al Ucrainei, spune ca intenționeaza sa dea in judecata Rusia pentru pierderile de circa 20 de miliarde de dolari cauzate de bombardarea uzinelor siderurgice pe care le deținea in Mariupol, scrie news.sky.com. Oțelaria Azovstal a suferit daune grave din cauza bombardamentelor…