- Damian Jicu, primarul din comuna Prajești, județul Bacau, este protagonistul unei scene ireale. In momentul in care in sala de consiliu a instituției a intrat un barbat care ar fi infectat cu HIV, acesta incepe sa strige și sa-i ceara sa iasa afara, pentur ca "boala se ia". In momentul in care o femeie…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost gasit de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb. ”In data…

