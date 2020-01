Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce a lovit cu palma mainile unei femei care il tragea violent de brat, Papa Francisc a glumit cu o calugarita, pe care a acceptat sa o sarute cu o singura conditie: sa-i promita ca nu musca.

- Papa Francisc, care luna trecuta a plesnit o femeie peste maini pentru a se elibera din stransoarea acesteia, a avut o reactie mai blajina miercuri cand o calugarita i-a cerut un sarut. Suveranul Pontif a raspuns da, desi abia dupa ce aceasta i-a promis sa nu il muste, relateaza Reuters.Schimbul…

- Papa Francisc, care luna trecuta a plesnit o femeie peste maini pentru a se elibera din stransoarea acesteia, a avut o reactie mai blajina miercuri cand o calugarita i-a cerut un sarut. Suveranul Pontif a raspuns da, desi abia dupa ce aceasta i-a promis sa nu il muste, relateaza Reuters. Schimbul de…

- Grupul Renault l-a surprins pe Papa Francisc cu un automobil unicat, fabricat in Romania. Toata lumea a auzit de Duster, inclusiv Suveranul Pontif, care a și fost transportat, pe durata vizitei sale in Romania, cu un exemplar special modificat pentru aceasta misiune. De aici pana la Duster Papamobil…

- Arhidieceza Romano-Catolica de București transmite ca Papa Francisc l-a numit pe Monseniorul Aurel Perca in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, in locul lui Ioan Robu,care a condus Arhidieceza timp de 36 de ani. Liturghia Solemna va avea loc sambata, la Catedrala Sf. Iosif, din Capitala,…

- Papa Francisc se va intalni cu una dintre verisoarele sale, calugarita misionara Ana Rosa Sivori, in timpul vizitei oficiale pe care o va intreprinde in perioada 20-23 noiembrie in Thailanda, tara cu populatie majoritar budista, ce a fost vizitata pentru ultima data de un suveran pontif in urma cu 35…

- Intra papa intr-un bar din Vatican alaturi de 4 cardinali, ii binecuvanteaza pe cei prezenti, dupa care ridica 2 degete si ii spune barmanului. – Cinci beri te rog. Barmanul se uita la el si raspunde: – Sfintia ta, vrei sa spui doua. Papa Francisc se uita la el si…

- Administratorii contului au incurcat sfintii si au foslosit intr-o postare un hashtag utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints. Confuzia a aparut pe contul de Twitter in engleza al Papei, dupa canonizarea unor sfinti in Piata Sfantul Petru. "Astazi, multumim Domnului pentru…