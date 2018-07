Liviu Dragnea face declaratii la Parlamentul Romaniei. Liderul PSD a inceput prin a vorbi despre legea off-shore. Camera Deputaților dezbate luni legea off-shore, proiectul care va stabili masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. La sosirea in Parlament, liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnaliști cum comenteaza revocarea din funcție a șefei DNA. Dupa ce a evitat pentru cateva secunde un raspuns, Dragnea s-a intors catre jurnaliști și a spus doar ca ”noi avem ceva mai important de facut astazi”.