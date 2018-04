Stiri pe aceeasi tema

- Misha și Connect-R au o familie frumoasa, insa nu se feresc sa vorbeasa despre problemele pe care le-au intampinat de-a lungul timpului. Ba chiar, la un moment dat, cei doi au vrut sa puna punct mariajului.

- La aproape cinci ani de cand a devenit soția lui Connect-R, Misha a facut marturisiri din intimitatea familiei sale. Artista a recunoscut ca a vorbit cu tatal fiicei sale despre divorț in urma problemelor care au aparut in relația lor. Misha și Connect-R au spus un “Da!” raspicat in fața ofițerului…

- Dupa ce s-a speculat in repetate randuri ca in casnicia Mishei si a lui Connect-R lucrurile nu ar mai fi numai lapte si miere, artista vorbeste pentru prima data despre ce se intampla in aceste momente in familia ei.

- Ionela Prodan și-a revenit din coma, dupa ce in ultimele zile starea sa de sanatate era destul grava și toata lumea se aștepta la ce este mai rau. Ionela Prodan se pare ca a depașit perioada critica in care se afla de cateva zile. Artista a deschis ochii și chiar a vorbit cu ficele sale: “S-a uitat…

- Cunoscutul designer originar din Suceava, Bogdan Mogos, cel care apare in show-ul de stil de la KanalD, face acuzatii fata precedent la adresa unei concurente din cadrul competitiei „Bravo, ai stil! All Stars”. In cadrul emisiuni de la KanalD, Bogdan se ocupa de atelierul de croitorie, unde concurentele…

- Narcisa Stanescu, fosta concurenta de etnie roma, care a facut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. La mai bine de jumatate de an de cand i-a impresionat pe jurații de la „X Factor” cu vocea și talentul ei, Narcisa Stanescu a oferit un interviu impresionant alaturi de soțul ei. Tanara…

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…

- Actrita americana de origine germana Diane Kruger vorbeste despre experienta de a lucra cu regizorul american Quentin Tarantino la filmul „Inglorious Basterds“, in care a fost protagonista unor scene violente. Reactia vedetei vine dupa ce presa straina a vehiculat faptul ca este nemultumita de modul…