- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 ca Algocalminul este utilizat in 18 state din UE și se folosește de mai bine de 100 de ani. Dupa anunțul privind Agentia Europeana a Medicamentului, care verifica analgezicul , Rafila a explicat ca nu avem niciun motiv de ingrijorare. „Nu…

- Cinci fotbaliști straini trecuți prin Superliga sau in continuare legitimați la formații din Romania sunt prezenți in loturile finale ale naționalelor calificate la EURO 2024. Trei fotbaliști aflați sub contract cu echipe romanești vor fi prezenți la Campionatul European din Germania. Albanezii Arlind…

- O escorta a Poliției Romane a adus vineri dimineața, in țara, din Chile, un roman in varsta de 56 de ani, domiciliat in Cluj, condamnat pentru trafic de droguri.George Dan Ruse a fost condamnat in Chile, pentru trafic de droguri, la 25 de ani de inchisoare.

- Andreea Vinatoru revine pe scena „iUmor” cu un moment de stand-up comedy combinat cu balet, iar Catalin Bordea are o reacție neașteptata cand o vede in platou. Nici Cheloo nu a ezitat sa comenteze momentul concurentei.Delia, Cheloo, Cosmin Natanticu și Catalin Bordea aleg, duminica aceasta, de la 20:00,…

- Fost premier al Romaniei, Victor Ponta a fost invitat recent la Romania TV, acolo unde a vorbit, printre altele, și despre situația in care se afla in prezent Florin Piersic. Marele actor roman are probleme de sanatate și a fost mutat in ultimele saptamani dintr-un spital in altul, fiind transferat…

- „Gusturi” din intreaga Romanie vor fi prezente și in acest an la Targul Produs de Romania de la Cluj. Evenimentul va avea loc pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”, de joi, 9 mai și pana duminica, 12 mai, intre orele 10:00 și 22:00. Pe parcursul celor patru zile vor avea loc demonstratii gastronomice,…

- Oana Zavoranu și Pepe au divorțat cu scandal in 2011, iar artistul și-a acuzat atunci soția de infidelitate. Acum, actrița a avut prima reacție dupa ce interpretul a spus ca Raluca Pastrama, mama fetelor și a doua nevasta, l-a inșelat. Vedeta nu se arata curioasa de declarațiile lui Pepe la adresa fostei…

- Romania importa o mare parte din fructele pe care le consumam, insa avem și o producție interna de fructe, printre care se numara și capșunile. Acestea au fost printre primele produse de acest gen care au aparut pe piața interna in acest an, dar prețul lor este destul de ridicat.