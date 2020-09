Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, ca autoritatile au o evaluare care merge pana la 1.500 de cazuri de COVID-19, in conditiile in care se redeschid restaurantele in interior, cinematografele, teatrele si scolile, acest lucru fiind valabil daca regulile se

- Persoanele care sosesc in Romania din 6 regiuni ale Spaniei, vor intra in carantina: Aragon, Cataluna, Comunidad de Madrid, Insulele Baleare, Tara Bascilor, Navarra. Este decizia Nr. 42, adoptata luni de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Olanda adopta masuri suplimentare pentru romanii care vor sa intre Regatul Țarilor de Jos. Regulile sunt valabile pentru toate persoanele care vin din Romania, indiferent de cetațenie, anunta Ministerul Afacerilor Externe . MAE reamintește ca, in conformitate cu informațiile comunicate public de autoritațile…

- O romanca de 39 de ani, aflata in Halkidiki, a fost sunata de autoritatile medicale din Grecia pentru a i se spune ca este infectata cu COVID-19. Apoi, i s-a inchis telefonul in nas. Cu greu a aflat ce trebuie sa faca in continuare: sa se intoarca in Romania. Aici a aflat ca, de fapt, nu fusese infectata.

- George Crivac, un neurolog roman stabilit in Germania, a facut o declarație controversata dupa ce și-a petrecut concediul in Romania. Medicul susține ca ”romanii chiar sufera de sindromul Covid” și aseamana țara noastra cu o hazna, ”plina de gunoaie cu doua...

- Ne gandim la toate mijloacele posibile ca sa limitam raspandirea virusului, a declarat astazi premierul Orban, precizand ca nu vrea sa se ajunga la noi restricții. Reacția vine in contextul in care cazurile noi de COVID-19 cresc alarmant in Romania.„Deocamdata, ne gandim la toate mijloacele…

- Guvernul a facut o previziune destul de sumbra in ceea ce privește evoluția COVID-19 in Romania, precizand ca se așteapta ca in luna august fie pana la 1600 de cazuri noi zilnic.In nota de fundamentare a hotararii de guvern prin care a fost prelungita starea de alerta in Romania inca o luna se preconizeaza…

