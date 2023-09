Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca a fost efectuata recepția la finalizarea lucrarilor de modernizare a drumului județean 204D sector Vulturu-Hangulesti-Maluri, unul dintre cele mai importante drumuri din rețeaua de infrastructura rutiera a județului. Practic, de acum,…

- Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a anunțat ca a trimis un memoriu ministrului Transporturilor și Infrastructurii Rutiere, Sorin Grindeanu, prin care solicita suplimentarea cu 35.226.011 lei cu TVA a sumei deja alocate proiectului privind reabilitarea DN 2L. Suma solicitata reprezinta necesarul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a participat ieri la ședința ordinara a Consiliului de Garnizoana care a avut loc la sediul Comandamentului Brigazii 8 Rachete Operative Tactice (ROT) „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani. Acesta a participat la invitația comandantului, colonel Daniel…

- Mai mulți adolescenți din centrele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea au participat in perioada 3-7 august, la Lepșa, la o tabara pentru prevenirea consumului de droguri și promovarea unui stil de viața sanatos, ocazie cu care au avut loc mai multe activitați…

- ACS Mausoleul Marașești – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc 2-4 (0-2) și 3-6 (1-2) Nou promovata in Liga 1 la futsal, ACS Mausoleul Marașești și vicecampioana ediției 2022-2023, Futsal Klub Odorheiu Secuiesc, au disputat, in Sala Polivalenta din Marașești, doua partide de pregatire. In partida de miercuri,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a vizitat ieri șantierul imobilului in care a funcționat Școala de fete din Dumitrești. Imobilul se afla in plin proces de reabilitare, iar lucrarile sunt realizate de societațile PIF&LMS Company SRL și Alma Consulting SRL, in cadrul proiectului…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a fost miercuri la Bordești, unde a vizitat caminul cultural din comuna, recent reabilitat, impreuna cu primarul Adrian Gavrila. Cladirea utilata complet urmeaza sa fie data in folosința la toamna. Localnicii vor putea veni la teatru, film, spectacole,…