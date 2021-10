VIDEO Răzvan Marin, integralist - Cagliari, remiză cu Venezia Cagliari a remizat, scor 1-1, pe propriul teren, contra celor de la Venezia, într-un duel contând pentru etapa a VII-a din Serie A. La gazde, Razvan Marin a fost integralist.



Cagliari a deschis scorul în minutul 19, prin Keita, în timp ce pentru Venezia a punctat Busio, în minutul 90+1.

Vor avea loc sâmbata:

Salernitana - Genoa

Torino - Juventus

Sassuolo - Inter Milano

Vor avea loc duminica:

Bologna - Lazio

Sampdoria - Udinese

Hellas Verona - Spezia

Fiorentina - Napoli

AS Roma - Empoli

Atalanta - AC Milan

Rezumatul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Spezia, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Daniel Maldini ’48 si Brahim Diaz ’86 pentru Milan, respectiv Daniele Verde ’80 pentru Spezia.…

- Bologna a obtinut a doua sa victorie in noua editie a campionatului de fotbal al Italiei, invingand la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Hellas Verona, luni seara, in ultimul meci al etapei a 3-a a sezonului. Elevii antrenorului Sinisa Mihajlovic s-au impus prin golul marcat de…

- Fostul mijlocas al echipei Bayern Munchen, francezul Franck Ribery, va evolua pentru echipa italiana Salernitana, nou promovata in Serie A, scrie DPA, care citeaza un comunicat al clubului. Conform sursei, Ribery (38 de ani) a semnat un contract pe un an care poate fi extins automat in anumite…

- Formatia Internazionale Milano a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Hellas Verona, in etapa a doua din campionatul Italiei. Pentru Inter au marcat Lautaro '47 si Correa '83, '90+4. Golul echipei Verona a fost inscris de Ilic '15. Tot vineri, Udinese a invins…

- AC Milan, cu Ciprian Tatarușanu rezerva, a reușit o victorie, scor 1-0, în fața Sampdoriei, în prima etapa din Serie A.Unicul gol al meciului a fost înscris de Brahim Diaz, în minutul noua. Portarul Ciprian Tatarușanu a fost rezerva la oaspeții de la AC Milan.Rezultatele…

- Ianis Stoica (18 ani), extrema dreapta la FCSB, ar fi fost dorit de Bologna, locul 12 in ultimul sezon din Serie A. Ianis Stoica, unul dintre tinerii jucatori promițatori din curtea roș-albaștrilor, ar fi putut ajunge in Italia in aceasta vara. Bologna ar fi fost interesata de serviciile tanarului fotbalist…

- Fundașul central roman Luca Popa, in varsta de doar 15 ani, a semnat cu Venezia, nou-promovata in Serie A. Luca Popa a fost transferat de la CA Oradea și a semnat un contract valabil 3 sezoane. Stoperul roman va incepe la formația U19 a Veneziei. Luca Popa, transferat de CA Oradea la Venezia Luca Popa…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC) a validat miercuri promovarea echipei Salernitana in Serie A, cu conditia ca gruparea sa-si schimbe proprietarul in urmatoarele sase luni, transmite presa internationala. Clubul din orasul Salerno, la sud de Napoli, este in co-proprietatea patronului lui…