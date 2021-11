VIDEO - Razii ample ale oamenilor legii pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Sars-CoV2! In perioada 5 – 7 noiembrie a.c., peste 200 de politisti, jandarmi si polițiști locali, precum si reprezentanti ai celorlalte institutii cu atributii de control au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in vederea limitarii raspandirii COVID-19. Astfel, au fost efectuate 30 de acțiuni punctuale in medii de interes public, precum restaurante, fast-food-uri, terase, centre comerciale etc., pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul Sars-CoV2, mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si verificarea respectarii normelor legale aplicabile in contextul prelungirii starii… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

