- Forțele speciale ale Direcției principale de informații (HUR) a Ministerului ucrainean al Apararii au efectuat un atac cuprinzator asupra unei baze rusești din Siria pe 25 iulie, a raportat Kyiv Post, citand surse.

- Rusia susține ca a distrus marți patru rachete ucrainene care au vizat regiunea Kursk, aflata la granița cu țara invadata de Vladimir Putin in urma... The post Razboiul in Ucraina a ajuns la ziua 888. Patru rachete ucrainene, doborate in regiunea Kursk, in timp ce Ucraina revendica dezastrul cu zeci…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu presedintele sirian Bashar al-Assad la Kremlin, a anuntat joi serviciul de presa al presedintelui, care a publicat cateva fotografii de la intalnire și un schimb de replici intre cei doi.

- Hackerii Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev au atacat serviciile electronice ale mai multor ministere din Federatia Rusa, scrie RBC, relateaza Rador Radio Romania.

- Ucraina a desfașurat forțe speciale in Siria pentru a lupta impotriva mercenarilor ruși de acolo, relateaza Kyiv Post, citat de news.yahoo.com și Business Insider. Militarii ucraineni ii susțin pe rebelii sirieni in lupta impotriva regimului Assad in sud-vestul țarii, potrivit publicației. Ucraina se…

- Saeed Abiyar, un consilier al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, a murit in urma loviturilor aeriene israeliene asupra orașului sirian Alep, de luni dimineața, relateaza agenția de presa semi-oficiala iraniana Tasnim, citata de CNN.Despre Abiyar se crede ca este primul membru…

- ”Forțele speciale ucrainene și rebelii sirieni decimeaza mercenarii ruși in Siria” – acesta este titlul sub care publicația Kyiv Post prezinta luni o filmare care arata forțele speciale ucrainene ale GUR (Direcția de Informații Militare) cum ataca punctele de control inamice, fortificațiile, patrulele…

- Un videoclip exclusiv obținut de Kyiv Post arata forțe speciale ucrainene (GUR) atacand punctele de control ale inamicului, fortarețele, patrule terestre și convoaiele de echipamente militare in Inalțimile Golan din Siria.