VIDEO - Războiul din Sudan pare să se extindă: luptele se intensifică în mai multe zone cheie Bombardamente de artilerie si atacuri aeriene au continuat in anumite zone din capitala sudaneza, Khartoum, determinand tot mai multe familii sa paraseasca orasul, informeaza BBC, relateaza Rador. Totodata, conform unor rapoarte, confruntari armate au loc si in Darfur. Zece saptamani de razboi intre armata sudaneza si Fortele de Sprijin Rapid - RSF - au fortat aproape 2,5 milioane de persoane sa isi paraseasca locuintele.

