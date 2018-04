Stiri pe aceeasi tema

- Ligue 1 Franța, etapa a 32-a. Program și clasament. Etapa a 32-a din Franța debuteaza, vineri, cu un meci interesant intre AS Saint Etienne și liderul Paris Saint Germain. Echipa de pe locul 2, AS Monaco va juca, sambata, pe teren propriu cu FC Nantes, echipa lui Ciprian Tatarușanu. Programul etapei…

- Pe 21 decembrie 1983, naționala de fotbal a Spaniei invinge Malta, cu 12-1, 3-1 la pauza, calificandu-se la Euro 1984. Ibericii aveau nevoie de 11 goluri diferența pentru a lasa Olanda acasa și așa s-a și petrecut. Acum, antrenorul maltez plus trei dintre jucatori spun ca ibericii au fost dopați, ca…

- AS Monaco a remizat cu Lille, in primul meci al etapei a 30-a din Ligue 1. Nantes, formația lui Ciprian Tatarușanu, joaca pe terenul lui Metz, ultima clasata. Runda se incheie duminica, cand e programat derby-ul Marseille – Lyon. Vineri, 16 martie 21:45 AS Monaco – Lille 2-1 VIDEO Sambata, 17 martie…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma...

- Soc in fotbalul mondial S a stins din viata fulgerator, la numai 31 de ani, capitanul echipei italiene Fiorentina, Davide Astori.Acesta a murit pe cand se afla in cantonament cu formatia sa pentru meciul din Seria A cu Udinese.Confruntarea s a amanat, la fel ca restul partidelor din etapa.Sursa foto…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A.Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn “Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca…

- Cotidianul francez L'Equipe a publicat topul celor mai bine platiți fotbaliști din Ligue 1. Decarul lui Paris Saint Germain, Neymar, este jucatorul cu cel mai mare salariu din campionatul francez. Internaționalul brazilian este platit cu 3 milioane de euro pe luna.

- CS U Craiova se pregateste in Antalya visand in secret la titlul de campioana. Mitrita a copiat stilul starurilor din fotbalul mondial, vopsindu-se blond. Alb-albastrii sa fie cei buni. Astfel suna un vers din imnul Universitatii Craiova, una dintre melodiile care vibreaza pe stadioane in miile de…