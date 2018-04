Romania a absorbit 16,1% din fondurile europene pentru perioada de programare 2014-2020, in 5 ani și 4 luni, a declarat, joi, un secretar de stat din Ministerul Fondurilor Europene, care a criticat modul in care Romania a semnat, in mandatul lui Eugen Teodorovici (PSD) la Ministerul Fondurilor Europene, Acordul de parteneriat cu Comisia Europeana pentru banii alocați in actualul ciclu financiar.