VIDEO Răsturnare de situație - Marcel Ciolacu anunță că moțiunea se va vota: 'Categoric!' Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca moțiunea de cenzura va fi votata, chiar daca anterior liderul deputaților PSD afirmase ca dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura in sesiunea ordinara, care incepe marți, nu este oportuna. „Cum poate fi blat cand noi am introdus moțiune de cenzura? Nu consider ca este un eșec pentru ca in acest moment nu avem un vot”, a declarat Ciolacu, la Antena 3. Intrebat daca votul pe moțiune urmeaza sa se reia in Parlament, Ciolacu a raspuns: „Categoric!” „Stiu și eu și domnul Orban ca daca aceasta moțiune ajunge la vot trece. S-a mai intamplat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

