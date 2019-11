Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a votat sambata in diaspora, la Madrid. Sighiartau a afirmat ca a votat pentru o Romanie in care sa poata sa isi creasca copiii si o Romaniei care se desprinde de comunism.

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a votat sambata la Madrid. El a precizat ca a votat pentru o Romanie normala si i-a invitat pe romani la urne.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan si secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, au votat, din nou, in diaspora la prezidentiale. Acestia si-au exprimat votu la Madrid, acolo unde acesta din urma a afirmat ca „am votat cu speranta ca cei ce sunt in Diaspora se vor intoarce in tara lor”.

Senatorul USR de Diaspora, Radu Mihail, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca USR are o idee noua pentru alegerile locale, anume sa aduca oameni din Diaspora care sa candideze in orașele din care provin. Daca nu doresc sa candideze, pot recomanda sau pot face campanie pentru altcineva.

Cetățenii din Alba stabiliți in strainatate s-au prezentat in numar mare la alegerile prezidențiale. Aflați la mii de kilometri de țara, aceștia s-au prezentat incepand de vineri la secții, pentru a-și exercita dreptul la vot. Au ramas „patrioți" și, spun aceștia, au votat pentru „o Romanie mai buna,…

​Zeci români din diaspora au votat în prima zi a alegerilor prezidențiale 2019, printre aceștia și liberalii Rareș Bogdan, Robert Sighiartau și Viorel Badea, la Roma, dar și Eugen Tomac de la PMP, la Chișinau. Europarlamentarul Rareș Bogdan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,…

Rares Bogdan, Robert Sighiartau si senatorul Viorel Badea au votat, vineri, la o sectie de vot din Roma, la Academia di Romania. Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, la iesirea de la urne, ca a ales sa voteze la Roma din respect pentru diaspora, "pentru fratii nostri care nu au plecat…

41.003 de romani plecați in strainatate s-au inregistrat pentru votul prin corespondența, insa doar 25.189 au votat. E posibil ca mulți dintre cei inregistrați sa nu mai fi trimis plicul cu votul, dar sunt și stituații in care votul n-a ajuns la timp in București. In toate cazurile, ei sunt anunțați…