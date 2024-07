Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești a fost marcat sambata seara de un incident. Rapperul american Wiz Khalifa, una dintre cele mai așteptate vedete ale evenimentului, a fost ridicat de polițiști dupa ce ar fi fumat marijuana pe scena. Rapperul Wiz Khalifa este cercetat in stare de libertate pentru detinere de droguri de risc, dupa […] The post VIDEO. Rapperul Wiz Khalifa, ridicat de polițiști, dupa ce și-a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!”: „Au fost respectuoși și mi-au dat drumul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…