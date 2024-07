VIDEO. Randi, trimis acasă de pe scena Beach, Please! Joi, 11 iulie 2024, Randi a avut parte de un incident neplacut pe scena festivalului Beach, Please! din Costinești. Dupa ce a interpretat doar doua piese, artistul a fost intampinat de fluieraturi și huiduieli din partea publicului. Crezand ca nu este binevenit, Randi și-a controlat cu greu emoțiile și a parasit scena dezamagit. Dar ce […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Randi și-a intrerupt concertul de la „Beach, please!” și a parasit scena. Artistul a fost fluierat de public, insa abia ulterior a aflat ce se intamplase, de fapt.Randi, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, a avut parte de un moment neplacut la festivalul Beach! Please, desfașurat in perioada…

- Concerte incendiare in cadrul editiei 2024 a festivalului Beach, Please!, cel mai mare festival urban din sud-estul Europei și cel mai așteptat eveniment al verii in randul tinerilor, care se organizeaza zilele acestea la Costinesti.

- Principalul obiectiv al fortelor de ordine a fost prevenirea incidentelor si verificarea conditiilor de siguranta la festivalul Beach, Please de la Costinesti. Masurile proactive si dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului au urmarit verificarea respectarii regulilor…

- „Beach, Please!”, unul dintre cele mai mari festivaluri dedicate culturii urbane din Europa de Est, se desfașoara in aceste zile, 10 – 14 iulie 2024, la Costinești. Aici sunt așteptați pentru a concerta cinci zile și cinci nopți peste 200 de artiști din toate colțurile lumii.

- Pe 15 iulie, Travis Scott va aduce spectacolul sau fenomenal la Costinești, in premiera pentru fanii romani, la „Beach, please!” 2024. Din marile orașe europene, Anitta aterizeaza direct la Costinești, acolo unde va concerta, pentru prima oara in Romania, pentru festivalieri.

- Manelistul Babasha e in centrul atenției publice, dupa ce a fost huiduit de fanii Coldplay la conert. Daca unii contesta momentul, alții saluta prestația artistului. Cert este ca pana in prezent manelistul a avut de caștigat de pe urma acestui moment: pe langa notorietate, Babasha a confirmat prezența…

- Organizatorii Festivalului de trap ”Beach, Please!” (BP), care o sa aiba loc in luna iulie, la Costinești, au anunțat, luni, ca la ediția din acest an va participa celebrul rapper american Travis Scott, care este de altfel și superstarul evenimentului care va dura cinci zile. Anunțul s-a viralizat rapid…

- Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, ca apropierea Sarbatorilor Pascale de 1 Mai o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare pe litoral, dar nu neaparat pe 1 Mai, ci va fi o sarbatoare prelungita.…