Stiri pe aceeasi tema

- Celia se bucura de o cariera de succes si de o familie care o iubeste neconditionat, insa, a avut parte de un moment dureros anul acesta. Desi este un subiect delicat, artista si-a gasit taria de a vorbi despre durerea pe care a simtit-o in acea vreme.

- Polițiștii timișeni incearca sa faca lumina in cazul tanarului de 31 de ani decedat pe raza localitații Vișag, in noaptea de miercuri spre joi. Oamenii legii i-au prins și pe cei doi amici ai tanarului și i-au dus la audieri. Aceștia au disparut imediat dupa ce mașina s-a rasturnat și l-au…

- Simona Halep este un brand in Romania. Cea mai buna jucatoarea de tenis din lume a avut o ascensiune indredibila si a ajuns un nume important in lumea sportului alb. Cosmin Hodor, managerul constantencei, a vorbit intr-un articol din revista americana Tennis World, despre valoarea de piata a Simonei…

- Un barbat din Hawaii a avut parte de șocul vieții cand s-a intors acasa și a gasit in gradina o „fantana” de lava. Omul a filmat momentul in care gradina sa era improșcata cu lava fierbinte.

- Ozana Barabancea și Gelu Voicu au misiunea ca in aceasta ediție “Ie, Romanie” sa descopere alaturi de Mircea Radu, prezentatorul show-ului, cele mai frumoase fete și cei mai talentați localnici din Moldova.

- Urmarire, in largul Marii Negre, pentru prinderea unui pescador care a iesit ilegal la pescuit. Politistii de frontiera romani au tras mai multe focuri de avertisment, in incercarea de a opri nava, dar fara succes.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- 9 ani de asteptare si suferinta, de asta are parte un barbat de 34 de ani din Ploiesti, care a ramas fara un picior in urma unui accident rutier. Tanarul ar fi trebuit sa primeasca despagubiri atat de la cel vinovat, cat si de la compania acestuia de asigurari. Dar pana acum nu a vazut niciun ban. Calaul…