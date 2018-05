Stiri pe aceeasi tema

- „Campioanele” din Asia au dat tot ce-au avut in cursa pentru castigarea marelui premiu: energie, tenacitate, perspicacitate, forta, inventivitate, rezistenta psihica. Si, la capatul unui cross greu, cu obstacole si provocari de tot felul, prin patru tari (Vietnam, Laos, Cambodgia si Thailanda), Raluka…

- Doar doua echipe s-au confruntat in Marea Finala de la Asia Express: Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu versus Raluka și Ana Baniciu, iar marele premiul a ajuns la fete. Marea finala „Asia Express” a fost, insa, un drum anevoios catre premiul de 30.000 de euro!

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in aceasta seara prin Laos, iar probele devin din ce in ce mai dificile. Fizicul și psihicul vedetelor sunt testate in fiecare moment, pentru ca sunt puși fața in fața cu situații pe care nu le-au mai intalnit pana acum, toate…

- Dupa ce și-a testat limitele in emisiunea concurs “Asia Express”, Raluka a intrat in rolul de vaduva pentru o ședința foto inedita la invitația revistei online Touch Magazine. Dantela, hainele negre și elegante, accesoriile pentru par și fața au transformat-o pe Raluka din cantareața cu parul de foc…

- Au mai ramas doar cinci zile pana la marea premiera a celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gura incepand cu 12 februarie, de la ora 20:00. ,,Experienta vietii” pentru cele sapte echipe de vedete participante a insemnat un pariu cu ei insisi,…

- Raluka, coechipiera Anei Baniciu, este și ea una dintre celebritațile care recunoaște ca traseul parcurs pe teritoriul asiatic a transformat-o: ,,A fost experiența vieții, in care mi-am adus aminte cat de frumos traiesc și cat de norocoasa sunt."