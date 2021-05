Stiri pe aceeasi tema

- "Ce conține vaccinul?Pentru mine, conține acea senzație unica pe care o ai cand intri intr-o sala de teatru plina cu spectatori. Vaccinul conține mii de reprezentații cu casa inchisa și biletele vandute și o gura de oxigen pentru oamenii talentați, pentru care scena inseamna pasiune. Vaccinul inseamna…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin…

- Aproximativ 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanta deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut castig de cauza, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in…

- Pensionarii care au primit pensii mai mici decat ar fi trebuit, in urma unor greseli de calcul facute de functionari ai statului, isi pot primi banii inapoi pe intreaga perioada calculata eronat, dupa ce seful statului a promulgat Legea care elimina termenul de prescriptie in aceste cazuri, a mentionat,…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Analiza propunerilor privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Punctele…

- Un sucevean care a lucrat 29 de ani in agricultura are calculata o pensie in baza contributiei in valoare de 591 de lei, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook.