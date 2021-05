Stiri pe aceeasi tema

- Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber iar daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in materie de vaccinare trebuie sa existe cat mai multe centre mobile, institutiile sa colaboreze intre ele iar procesul sa mearga in mediul rural, a declarat sambata, la Constanta, ministrul…

- Respectand, practic, planul anunțat inca de zilele trecute de catre premierul Cițu, oficialii echipei guvernamentale au ieșit pe teren, pentru a arata ca susțin campania de vaccinare impotriva COVID-19. In timp ce ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a mers, sambata, intr-o comuna din Giurgiu, iar ministrul…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin…

- „Pe mine pe intereseaza foarte tare aspectul vaccinarii in mediu rural si in comunitatile mici si mijlocii. Acolo lumea poate fi mai usor manipulata, pentru ca oamenii nu au acces decat la o parte din canalele media, spre deosebire de zonele urbane unde oamenii pot disemina informatiile pe care le primesc.De…

- Masura este luata la Arad, unde se constanta ca exista un adevarat turism de vaccinare, iar romanii care muncesc in vestul Europei sau chiar cetațeni straini vin in județ doar pentru a se vaccina și apoi se intorc in țarile in care muncesc. Masura este luata de catre Prefectura Arad și Direcția de Sanatate…

- Maratonul de vaccinare organizat de Directia de Sanatate Publica, impreuna cu Primaria Brasov a inceput cu etapa destinata iubitorilor de cultura. Sub sloganul „Liber la cultura”, campania „Liber la vaccinare, liber la viata” a pus la dispozitia brasovenilor 500 de doze de vaccin Pfizer BioNTech,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- Valeriu Gheorghita, coordonatul campaniei de vaccinare din Romania, a transmis astazi ca va exista modalitatea de programare telefonica pentru vaccinare anti Covid 19. Constanta este unul dintre cele sapte judete unde vor fi dislocate centre mobile de vaccinare, a mai spus Gheorghita.Incercam sa gasim…