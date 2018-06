Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a transmis joi o recomandare Congresului pentru aprobarea vanzarii de armament catre Arabia Saudita in valoare de 1,31 miliarde de dolari, a informat Agentia de Cooperare in Securitate al Ministerului Apararii (DSCA), scrie Agerpres, citand EFE.

- Elevii care s-au inscris la sesiunea de bac din acest an vor sustine probele in 92 de centre. Lista a fost aprobata de Agentia pentru Curriculum si Evaluare. Cele mai multe centre, 30 la numar, vor fi amenajate in Chisinau, iar alte peste 60 in raioanele din tara.

- Raluca Tanase, membra a trupei Bambi, este pregatita sa faca pasul cel mare! Blondina a recunoscut ca se vede pașind pe altar alaturi de Emil, iubitul afacerist, care pare sa-i fi pus capac, de-a dreptul!