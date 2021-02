Oamenii din Brazilia au acum unde sa se elibereze de frustrari daca vor asta. In „Rage Room”, o incapere situata intr-un depozit deschis recent la periferia orașului Sao Paulo, ei pot arunca cu ciocane in televizoare, computere sau mașini, iar experiența in locul de ”varsat nervi” costa aproximativ 4,6 dolari, relateaza Reuters, citata de HotNews . Vanderlei Rodrigues a deschis afacerea in urma cu o luna. El a declarat ca numarul de clienți care vor sa se descarce de stres și frustrari este destul de mare, in special in timpul pandemiei. Cred ca a fost cel mai bun moment pentru a deschide acest…