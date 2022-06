Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) a inceput ieri, la Barcelona, un nou tratament pentru afecțiunea de care sufera la piciorul stang și care-i pune in pericol continuarea carierei. La doua zile dupa ce s-a impus pentru a 14-a oara la Roland Garros, spaniolul a fost surprins in carje in timp se intorcea…

- Rafael Nadal (35 de ani, locul 5 ATP) a caștigat al 14-lea titlu la Roland Garros! L-a invins lejer in ultimul act pe norvegianul Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-0. John McEnroe, fostul mare jucator de tenis a facut o promisiune inedita. Uluit de performanța lui Nadal, americanula spus…

- Ce mai poate fi spus dupa ce Rafael Nadal a cucerit cel de-al 14-lea titlu de la Roland Garros? Ce mai poate fi spus cand Rafael Nadal ii lasa in urma pe Federer și Djokovic la numarul de Grand Slam-uri? Un lucru este cert: ibericul este cel mai bun jucator de tenis din istorie, iar acest lucru ne-a…

- Casper Ruud a devenit primul tenisman norvegian care a reusit sa se califice in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe danezul Holger Rune, intr-un duel 100% scandinav, miercuri seara la Roland Garros. Ruud (23 ani), numarul opt mondial,…

- Deținatorul recordului de trofee caștigate la Grand Sam-ul de la Roland Garros, cu 13 reușite, Rafael Nadal s-a calificat luni in turul secund al ediției 2022 a turneului parizian, dupa ce l-a invins categoric, in 3 seturi pe australianul Jordan Thompson

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri de Mare Slem (21), a afirmat ca in prezent are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, in conditiile in care corpul sau "este ca o masina veche", informeaza Reuters. Nadal, in varsta de 35 ani, revenit in competitie dupa o pauza de…

- Cu o luna și jumatate inainte de startul Roland Garros, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, și Carlos Moya, antrenorul lui Rafael Nadal, nu s-au pus de acord cu privire la forma in care ibericul va fi la turneul din Paris. Al doilea turneu de Grand Slam va incepe pe 22 mai, iar Mouratoglou…