- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a precizat ca in incendiul de la Rafinaria Petromidia au fost inregistrate patru victime. Este vorba despre o persoana cu rani grave, o persoana cu rani mai puțin periculoase și un disparut, dupa cum a anunțat Raed Arafat. „La acest moment…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Furtuni grave au lovit deja mai multe localitați din vestul țarii, iar meteorologii au emis un nou cod portocaliu de vijelii pentru aproape toata țara. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat la Digi24 cum trebuie sa ne pregatim și cum sa fim in siguranța in caz de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca valul patru al pandemiei poate fi prevenit doar daca se vaccineaza cat mai mulți romani: „lasam sfaturile divelor de la televiziuni”.

- "Vaccinarea protejeaza si reduce sansa sa ai o forma grava" Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Foto: Arhiva. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca, potrivit datelor existente, vaccinarea protejeaza si reduce riscul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat, va participa la Caravana vaccinarii anti-COVID de la Calafindești și Cimpulung Moldovenesc la invitația prefectului de Suceava, Iulian Cimpoeșu. Prezenta in studioul Radio Top, purtatoarea de cuvint a Direcției de Sanatate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, este joi seara invitatul Ramonei Avramescu la Tema Zilei de la Telejurnal. Arafat a participat joi la ședința de lucru de la Palatul Cotroceni, la care au participat premierul Florin Cițu și alți membri ai guvernului.

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat atrage atenția ca deși Romania a intrat in scenariul verde dupa scaderea considerabila a cazurilor noi de COVID-19, pericolul nu a trecut, iar situația se poate schimba oricand. Incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1,5 la mia de locuitori peste tot in Romania,…