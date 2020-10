Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Administrației și Internelor (MAI) a anunțat in ședința de guvern de miercuri ca in momentul de fața sunt 368 de localitati care au depasit pragul de 3 cazuri de infectari cu noul coronavirus la mia de locuitori in ultimele 14 zile, relateaza Agerpres.„La acestmoment…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca pana la aceasta ora in Romania sunt 368 de localitați in care rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul critic de 3 cazuri la mia de locuitori,Intrebat de premierul Ludovic Orban cate localitați au depașit rata…

- Localitatea Ovidiu a depasit indicele de 1,5 de imbolnaviri la mia de locuitori.Astazi, 27 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararilor nr. 54 si 55 ale CJSU Constanta. Acestea…

- Instituția Prefectului Județului Arad a transmis, vineri seara, lista cu unitațile administrativ teritoriale și incidența inregistrata de fiecare in parte. Noua au depașit 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile, iar alte 12 au ramas cu incidența zero.

- Inca o zi cu peste 300 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, la Cluj. Județul Cluj a trecut astazi de rata de infectare de 3 la mia de locuitori! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doua localitați din județul Brașoc, respectiv orașul Victoria și comuna Cristian, au depașit pragul de 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus la mia de locuitori, in ultimele 14 zile. Alte cinci...

- Comuna Dobra din judetul Dambovita se confrunta cu o rata de infectare care depaseste noua cazuri la o mie de locuitori, la cinci zile dupa ce autoritatile au decis introducerea in carantina a unui sat din aceasta comuna. Cea mai recenta raportare a autoritatilor locale arata ca in ultimele zile…

- Evoluția pandemiei de coronavirus atrage noi restricții. Secretarul de stat Raed Arafat a spus, luni seara, ca sarbatorile religioase vor fi permise, insa doar cu participanți din localitatea respectiva. Prin urmare, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva vor avea voie doar cei din Iași.