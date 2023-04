Stiri pe aceeasi tema

- Genoa a caștigat cu Cosenza, scor 4-0, in etapa 28 din Serie B. Radu Dragușin și George Pușcaș au marcat. Dragușin a deschis scorul in minutul 33 și a reușit al 3-lea gol in acest sezon, al doilea consecutv in meciurile disputate de Genoa pe teren propriu. Fundașul central roman a inscris cu o lovitura…

- Radu Dragușin (21 de ani) a marcat un gol extrem de important pentru Genoa, in victoria cu Spal, 3-0. Fundașul roman a deschis scorul in minutul 78, in urma unei faze fixe. A fost gasit perfect de centrarea lui Jagiello din lovitura libera și a marcat cu o lovitura de cap, la colțul lung. Dragușin,…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din weekend-ul 10-12 februarie vor putea fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Radu Dragușin, Denis Draguș și George Pușcaș, victorie in fața lui Ionuț Nedelcearu, in Genoa - Palermo Vineri seara, Genoa, la care joaca Radu Dragușin, Denis Draguș…

- George Pușcaș (26 de ani) a marcat la ultima faza pentru Genoa in meciul cu Benevento, scor 2-1, in Serie B. Atacantul roman a intrat in minutul 70, in locul lui Coda, și a adus victoria echipei sale cu un gol marcat cu capul, chiar la ultima faza. ...

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Radu Dragușin (20 de ani) a fost integralist in toate jocurile la Genoa, cu excepția celui cu SPAL, și are parte de aprecieri pozitive ca fundaș central. Cu Alberto Gilardino (40) pe banca, Grifonul trage la promovare. 20 de etape au trecut din acest sezon de Serie B și nu a ratat niciun meci. Mai puțin…