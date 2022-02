Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pare sa fi atipit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, relateaza Independent, Insider si News.ro. Russian President Vladimir Putin doesn't look much impressed from the contingent of Ukrainian athletes.#Russia #UkraineConflict #Beijing2022…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Statele Unite se asteapta in continuare ca Rusia sa faca "uz de forta militara" impotriva Ucrainei, intr-un fel sau altul, "poate pana la jumatatea lui februarie", estimeaza miercuri adjuncta secretarului de Stat american Wendy Sherman, care da asigurari ca nu stie daca presedintele rus Vladimir Putin…

- Statele Unite înca se așteapta la posibilitatea ca Rusia sa faca„uz de forța militara” împotriva Ucrainei într-un fel sau altul pâna la mijlocul lunii februarie, a declarat miercuri adjunctul secretarului de stat al SUA Wendy Sherman, relateaza AFP.„Totul…

- Primarul capitalei Ucrainei, Kiev, a acuzat Germania ca a tradat Ucraina prin faptul ca refuza sa ajute cu arme țara, în timp ce Rusia pare gata de invazie. Într-un articol de opinie de duminica din ziarul german Bild, Vitali Klitschko a scris ca decizia Germaniei de a nu trimite…

- Mercenari rusi au fost desfasurati in ultimele saptamani in estul Ucrainei controlate de separatisti, pentru a consolida apararea impotriva fortelor guvernamentale ucrainene, pe masura ce tensiunile dintre Moscova si Occident au crescut, au declarat patru surse pentru Reuters. In ultimele…

- Ministerul Apararii de la Minsk a transmis, sambata ca mai multe avioane de bombardament cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 care vor survola alaturi de celelalte avioane de razboi, frontiera vestica a Belarusului, noteaza agenția Reuters. Alaturi de avioanele trimise de Moscova vor mai survola și avioane…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…