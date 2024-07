Stiri pe aceeasi tema

- Putin nu va putea supravietui razboiului din Ucraina. Este concluzia administratiei americane dupa summit-ul aniversar de la Washington. Deciziile luate de liderii NATO arata ca Alianta se pregateste pentru un conflict direct cu Rusia, dar si pentru eventuale tensiuni venite dinspre China sau Iran.…

- Romania va dona sistemul PATRIOT Ucrainei, cu condiția sa obțina in schimb un sistem similar sau echivalent, care sa acopere nevoia de asigurare a protecției spațiului aerian național.„Decizia luata astazi este o varianta mortala pentru Romania!”, a avertizat Cozmin Gușa. Analistul politic a explicat…

- Alianța Nord-Atlantica creeaza mai multe „coridoare terestre” prin care militari americani și vehicule blindate pot fi transferate mai aproape de linia frontului in cazul unui conflict terestru de amploare cu Rusia, relateaza Pravda, care citeaza The Telegraph.

- Alianța Nord-Atlantica pregatește un plan de transfer de trupe din Statele Unite in Europa in cazul unui razboi cu Rusia. Despre aceasta scrie ziarul britanic The Telegraph, citind surse. „NATO lucreaza la numeroase «coridoare terestre» pentru a muta rapid soldații americani și vehiculele blindate pe…

- Europa se pregatește de razboi cu Rusia, susține premierul maghiar Viktor Orban. Liderul maghiar crede ca etapa discuțiilor a fost depașita și ca țarile au inceput pregatirile. Suntem la cațiva centimetri de distrugere, a avertizat Orban.

- Federația Rusa a inceput un exercițiu militar in Districtul Sud, aceasta fiind regiunea din Rusia care se intinde pana la Marea Neagra și in care Rusia a inclus și Crimeea, deci este cea mai apropiata de Romania, iar actualul exercițiu include și “practicarea pregatirii și folosirii armelor nucleare…

- Vladimir Putin are planuri complexe privind puterea statului pe care il conduce, iar acestea nu implica doar idei militare, a averizat președintele ceh Petr Pavel. Europa ar trebui sa se pregateasca sa faca fața provocarilor fara ajutorul SUA. Intre timp, Romania a facut cea mai scumpa achiziție din…

- Daca la inceput erau doar niște pași marunți, dar apasați, acum se alearga in ritm susținut spre razboi. De fapt, Europa face, deja, pregatiri pentru un conflict de proporții, singura tema adusa in orice discuție „azi” fiind inarmarea. Dar, cum piața este dominata de doi mari jucatori – SUA și Rusia…