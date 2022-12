Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei in Ucraina. In comentariile introductive de la o videoconferința intre cei doi lideri, difuzata de televiziunea de stat, Putin a spus: „Va așteptam, draga domnule președinte, draga prietene, va așteptam in primavara anului viitor intr-o vizita de stat la Moscova”. Putin a spus ca vizita va „demonstra…