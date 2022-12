Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter faptul ca echipamente robotizate vor fi desfașurate in Harkov, in nord-estul Ucrainei, și in orașul portuar Herson, in sudul țarii, pentru a ajuta la deminarea zonelor. Intr-un clip al guvernului ucrainean,…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o știre despre femeile din armata ucraineana. Conform domniei sale, peste 101 femei care serveau in armata ucraineana au murit de la inceputul invaziei pe scara larga. Alte peste 100 au fost ranite. Aproape…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini inedite cu soldații ucraineni aratand modul in care aceștia se gospodaresc. Ucrainenii nu sunt doar buni luptatori, in imagini se poate vedea iscusința lor și in bucatarie. They eat well, they…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu orașul Kiev in timpul intreruperilor de curent. Dupa atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, intreruperile de curent planificate și de urgența sunt implementate din…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu fii minori ai lui Kadirov pe campul de lupta. Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov a susținut pe canalul sau de Telegram ca fiii sai minori, Akhmat in varsta de 16 ani, Zelimkhan in varsta de 15…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un echipaj rus care face un gest sinucigaș. Tanchistul s-a decis, nu se știe din ce motiv, sa treaca peste minele plantate in mijlocul drumului. Ironic, Anton Gerashchenko prcizeaza : Acest…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…