Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat, vineri seara, multumii stranse in Piata Rosie pentru un concert organizat pentru a sarbatori de anexarea de catre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si de liderii pro-rusi ai celor patru regiuni. Concertul a […]