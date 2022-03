Președintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis omologului sau francez ca bombardamentele asupra orașului asediat Mariupol se vor incheia doar atunci cand trupele ucrainene se vor preda, a anunțat Kremlinul intr-un comunicat citat de BBC. Insa, oficialii francezi au declarat ca liderul rus a fost de acord sa ia in considerare planurile de evacuare a civililor […] The post VIDEO/ Putin: Bombardamentele din Mariupol vor inceta doar atunci cand forțele ucrainene se vor preda. Cum arata acum orașul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .