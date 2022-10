VIDEO: Putin afirmă că regiunile anexate Ucrainei vor fi stabilizate Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia va stabiliza situația in patru regiuni ucrainene pe care le-a revendicat ca teritoriu propriu, o recunoaștere indirecta a provocarilor cu care se confrunta pentru a-și afirma controlul. El a facut aceste remarci in timpul unei intalniri televizate cu profesorii, afirmand ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce a numit „situația actuala”. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care le-a declarat teritoriu rusesc la 30 septembrie, Putin a declarat ca se așteapta ca situația… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

