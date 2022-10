Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca”, a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- "Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca", a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna…

- „Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca”, a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- „Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca”, a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- "Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca", a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- Pavel Filatyev este un fost parașutist rus, primul membru in serviciu al armatei ruse care a criticat public invazia rusa in Ucraina – publicand o marturie de 141 de pagini. „Cred ca acesta este cel mai rau, cel mai stupid lucru pe care l-ar fi putut face guvernul nostru”, – a spus el. „La naiba […]…

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Rachetele rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croaziera Kalibr; 2 rachete au fost doborate de forțele de aparare aeriana; 2 au lovit infrastructura portului”,…