Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la manevrele militare de mare anvergura la care participa mai multe tari aliate, printre care si China, in Extremul Orient rus, a transmis purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa, potrivit AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Norvegia s-a angajat vineri sa aloce 1 miliard de euro (1,04 miliarde de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere și sa sprijine persoanele aflate in dificultate, banii urmand sa fie utilizați și pentru reconstrucția țarii in urma invaziei ruse, relateaza Reuters . In cadrul unei conferințe de presa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca presiunea politica a Occidentului determina Rusia sa-si accelereze integrarea cu Belarusul vecin, potrivit Reuters. „Presiunea politica si a sanctiunilor fara precedent din partea asa-numitului ‘Occident colectiv’ ne obliga sa acceleram procesele…

- Vladimir Putin a anunțat, miercuri, ca Rusia va raspunde cu aceeași moneda daca NATO va amplasa infrastructuri militare in Finlanda și Suedia, dupa ce cele doua țari nordice au fost invitate oficial la summitul de la Madrid sa faca parte din Alianța Atlanticului de Nord, noteaza The Guardian. Totuși,…

- Un discurs al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la „Davosul rusesc” a fost blocat de un atac cibernetic, relateaza The Guardian , citat de Digi24. Putin trebuia sa se adreseze Forumului Economic de la Sankt Petersburg, dar evenimentul a fost vizat de hackeri, a recunoscut Kremlinul. Purtatorul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…