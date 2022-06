VIDEO. Putin a început deodată să vorbească despre Suedia. „Acum este rândul nostru să ne revendicăm pământurile” In deschiderea unei expoziții dedicate țarului Petru I, Vladimir Putin s-a comparat cu acesta și a vorbit despre planurile sale fața de razboiul din Ucraina. „Trebuie sa obținem ceea ce ne-a aparținut candva”, a spus președintele rus, citat de site-ul polonez Onet . Joi a fost deschisa la Moscova o expoziție dedicata țarului Petru I menita sa sarbatoareasca implinirea a 350 de ani de la nașterea țarului. Vladimir Putin a fost prezent la vernisajul expoziției și a vorbit de pe o scena cu tinerii prezenți la eveniment. S-a comparat cu țarul și a subliniat modul in care politica sa se incadreaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

