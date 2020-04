Stiri pe aceeasi tema

- Ca niciodata poate, in contextul pandemiei de COVID-19, pe țarmul abrupt dintre panica și prevenție, popoare din toate colțurile globului se spala asiduu pe maini. Dar v-ați intrebat vreodata cine ne-a invațat sa ne spalam pe maini?

- Casa de producție ieșeana Tralala a creat in perioada pandemiei de coronavirus un cantecel pentru copii care sa-i invețe importanța spalatului pe maini. Compania Tralala concureaza in domeniul animațiilor online cu giganții Disney și Pixar și conținutul creat de ei este urmarit de peste 240 de milioane…

- Spalatul pe maini este metoda cea mai sigura de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus. Deprinderea acestui obicei joaca un rol important in protejarea sanatatii, iar copiii trebuie incurajati sa se spele pe maini. Pentru a-i determina sa deprinda acest obicei sanatos, parintii pot apela la cateva…

- Nu e o gluma, ci o realitate: Inspectoratul Teritorial de Munca Arad a anunțat masurile pe care angajatorii trebuie sa le ia pentru prevenirea infectarii angajaților cu coronavirus. Inspectoratul Teritorial de Munca Arad a comunicat ca activitatea de comunicare și relații cu publicul a Inspecției Muncii…

- Rwanda, țara in est-centrul Africii, nu a inregistrat niciun caz de coronavirus, dar autoritațile iau masuri preventive.In stațiile de autobuze din capitala Kigali au fost montate cișmele mobile, iar oamenii sunt obligați sa se spele pe maini inainte de a urca in mijloacele de transport.SEEN IN KIGALI:…

- Institutul National de Statistica realizeaza anual statistici cu privire la accesul romanilor la utilitati, precum apa curenta. Ultimul raport este șocant: in medie, unu din trei romani nu au apa in gospodarie. La oras, situatia este buna: Peste 98% din oameni au acces la apa. Doar ca asta inseamna…

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a refuzat luni sa stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia noului coronavirus se extinde in tara, in care se inregistreaza de-acum 150 de cazuri confirmate, relateaza AFP potrivit news.ro.Merkel i-a intins mana…